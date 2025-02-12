سعر Venus USDT (VUSDT)
سعر Venus USDT (VUSDT) المباشر لليوم هو USD 0.02513775. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VUSDT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Venus USDT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Venus USDT خلال اليوم هو -0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Venus USDT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Venus USDT مقابل USD هو $ +0.0001806474 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Venus USDT مقابل USD هو $ +0.0003354456 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Venus USDT مقابل USD هو $ +0.000490376456552307 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.00%
|30 يوم
|$ +0.0001806474
|+0.72%
|60 يوم
|$ +0.0003354456
|+1.33%
|90 يوم
|$ +0.000490376456552307
|+1.99%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Venus USDT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.00%
-0.00%
+0.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.
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