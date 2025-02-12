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سعر Venus USDT (VUSDT) المباشر لليوم هو USD 0.02513775 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VUSDT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Venus USDT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Venus USDT خلال اليوم هو -0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Venus USDT (VUSDT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Venus USDT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Venus USDT مقابل USD هو $ +0.0001806474 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Venus USDT مقابل USD هو $ +0.0003354456 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Venus USDT مقابل USD هو $ +0.000490376456552307 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.00% 30 يوم $ +0.0001806474 +0.72% 60 يوم $ +0.0003354456 +1.33% 90 يوم $ +0.000490376456552307 +1.99%

تحليل سعر Venus USDT (VUSDT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Venus USDT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02511652$ 0.02511652 $ 0.02511652 24 ساعة مرتفع $ 0.02516242$ 0.02516242 $ 0.02516242 عالية طوال الوقت $ 0.03496272$ 0.03496272 $ 0.03496272 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) -0.00% تغير السعر (7 أيام) +0.47%

معلومات سوق Venus USDT (VUSDT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: