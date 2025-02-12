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سعر Venus DOGE (VDOGE) المباشر لليوم هو USD 0.00517582 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VDOGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Venus DOGE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 77.77 - تغيير سعر Venus DOGE خلال اليوم هو -4.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Venus DOGE (VDOGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Venus DOGE مقابل USD هو $ -0.000267098572265072 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Venus DOGE مقابل USD هو $ -0.0011649036 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Venus DOGE مقابل USD هو $ -0.0019746239 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Venus DOGE مقابل USD هو $ -0.002958973965003714 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000267098572265072 -4.92% 30 يوم $ -0.0011649036 -22.50% 60 يوم $ -0.0019746239 -38.15% 90 يوم $ -0.002958973965003714 -36.37%

تحليل سعر Venus DOGE (VDOGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Venus DOGE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00506434$ 0.00506434 $ 0.00506434 24 ساعة مرتفع $ 0.00544092$ 0.00544092 $ 0.00544092 عالية طوال الوقت $ 0.01464422$ 0.01464422 $ 0.01464422 تغير السعر (1 ساعة) +0.57% تغير السعر (1يوم) -4.92% تغير السعر (7 أيام) -3.94%

معلومات سوق Venus DOGE (VDOGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: