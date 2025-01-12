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سعر veDAO (WEVE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.77K . يتم تحديث سعر WEVE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق veDAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 95.69 - تغيير سعر veDAO خلال اليوم هو -2.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 297.51M

أداء سعر veDAO (WEVE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر veDAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر veDAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر veDAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر veDAO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.48% 30 يوم $ 0 -23.87% 60 يوم $ 0 -21.79% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر veDAO (WEVE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر veDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.404308$ 0.404308 $ 0.404308 تغير السعر (1 ساعة) +0.15% تغير السعر (1يوم) -2.48% تغير السعر (7 أيام) -11.51%

معلومات سوق veDAO (WEVE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: