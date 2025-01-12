سعر veDAO (WEVE)
سعر veDAO (WEVE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.77K. يتم تحديث سعر WEVE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق veDAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 95.69
- تغيير سعر veDAO خلال اليوم هو -2.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 297.51M
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خلال اليوم، كان سعر veDAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر veDAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر veDAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر veDAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.48%
|30 يوم
|$ 0
|-23.87%
|60 يوم
|$ 0
|-21.79%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر veDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.15%
-2.48%
-11.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
veDAO is an experiment with a single purpose: capture enough TVL to qualify as a top 20 project on Fantom, meeting the snapshot requirements to receive one of Andre Cronje’s ve3 NFTs.
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