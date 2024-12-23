سعر VCGamers (VCG)
سعر VCGamers (VCG) المباشر لليوم هو USD 0.00827266. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 826.25K. يتم تحديث سعر VCG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق VCGamers الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.59
- تغيير سعر VCGamers خلال اليوم هو +2.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر VCGamers مقابل USD هو $ +0.00017074 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VCGamers مقابل USD هو $ -0.0016759689 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VCGamers مقابل USD هو $ +0.0008043333 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VCGamers مقابل USD هو $ +0.00036886712365981 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00017074
|+2.11%
|30 يوم
|$ -0.0016759689
|-20.25%
|60 يوم
|$ +0.0008043333
|+9.72%
|90 يوم
|$ +0.00036886712365981
|+4.67%
اكتشف أحدث تحليلات سعر VCGamers: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.21%
+2.11%
-5.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$VCG is developed on top of a social commerce platform that connects gamers and enables them to buy and sell digital gaming items and gaming NFTs. This gives $VCG a real practical utility within the VCGamers ecosystem. Embrace a platform where gamers and blockchain converge!
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