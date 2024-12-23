احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر VCG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر VCG.

سعر VCGamers (VCG) المباشر لليوم هو USD 0.00827266 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 826.25K . يتم تحديث سعر VCG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق VCGamers الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.59 - تغيير سعر VCGamers خلال اليوم هو +2.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر VCGamers (VCG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر VCGamers مقابل USD هو $ +0.00017074 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر VCGamers مقابل USD هو $ -0.0016759689 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر VCGamers مقابل USD هو $ +0.0008043333 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر VCGamers مقابل USD هو $ +0.00036886712365981 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00017074 +2.11% 30 يوم $ -0.0016759689 -20.25% 60 يوم $ +0.0008043333 +9.72% 90 يوم $ +0.00036886712365981 +4.67%

تحليل سعر VCGamers (VCG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر VCGamers: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0077701$ 0.0077701 $ 0.0077701 24 ساعة مرتفع $ 0.00852911$ 0.00852911 $ 0.00852911 عالية طوال الوقت $ 0.19225$ 0.19225 $ 0.19225 تغير السعر (1 ساعة) +0.21% تغير السعر (1يوم) +2.11% تغير السعر (7 أيام) -5.11%

معلومات سوق VCGamers (VCG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: