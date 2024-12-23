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سعر Validity (VAL) المباشر لليوم هو USD 0.784076 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.12M . يتم تحديث سعر VAL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Validity الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 173.08K - تغيير سعر Validity خلال اليوم هو -4.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.25M

أداء سعر Validity (VAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Validity مقابل USD هو $ -0.036817714232617 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Validity مقابل USD هو $ -0.0499043988 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Validity مقابل USD هو $ -0.2643297397 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Validity مقابل USD هو $ -0.233056621842882 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.036817714232617 -4.48% 30 يوم $ -0.0499043988 -6.36% 60 يوم $ -0.2643297397 -33.71% 90 يوم $ -0.233056621842882 -22.91%

تحليل سعر Validity (VAL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Validity: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.744924$ 0.744924 $ 0.744924 24 ساعة مرتفع $ 0.820894$ 0.820894 $ 0.820894 عالية طوال الوقت $ 19.02$ 19.02 $ 19.02 تغير السعر (1 ساعة) +3.29% تغير السعر (1يوم) -4.48% تغير السعر (7 أيام) -32.23%

معلومات سوق Validity (VAL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: