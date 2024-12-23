سعر UXD Stablecoin (UXD)
سعر UXD Stablecoin (UXD) المباشر لليوم هو USD 0.999862. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 442.63K. يتم تحديث سعر UXD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق UXD Stablecoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.04K
- تغيير سعر UXD Stablecoin خلال اليوم هو -0.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 442.69K
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خلال اليوم، كان سعر UXD Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0009318591559532 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر UXD Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0001747758 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر UXD Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0013839089 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر UXD Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0031919787189097 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0009318591559532
|-0.09%
|30 يوم
|$ -0.0001747758
|-0.01%
|60 يوم
|$ -0.0013839089
|-0.13%
|90 يوم
|$ -0.0031919787189097
|-0.31%
اكتشف أحدث تحليلات سعر UXD Stablecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.14%
-0.09%
-0.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
UXD Protocol is an algorithmic stablecoin that is fully backed by a delta-neutral position using derivatives. UXD Protocol is non-custodial, and does not hold user's deposited crypto assets. Users can mint/redeem UXD on a permissionless basis.UXD users can mint 1 UXD for $1 worth of crypto assets. UXD does not require any over-collateralization.
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