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سعر UXD Stablecoin (UXD) المباشر لليوم هو USD 0.999862 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 442.63K . يتم تحديث سعر UXD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق UXD Stablecoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.04K - تغيير سعر UXD Stablecoin خلال اليوم هو -0.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 442.69K

أداء سعر UXD Stablecoin (UXD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر UXD Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0009318591559532 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر UXD Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0001747758 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر UXD Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0013839089 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر UXD Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0031919787189097 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0009318591559532 -0.09% 30 يوم $ -0.0001747758 -0.01% 60 يوم $ -0.0013839089 -0.13% 90 يوم $ -0.0031919787189097 -0.31%

تحليل سعر UXD Stablecoin (UXD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر UXD Stablecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.997324$ 0.997324 $ 0.997324 24 ساعة مرتفع $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 عالية طوال الوقت $ 5.03$ 5.03 $ 5.03 تغير السعر (1 ساعة) -0.14% تغير السعر (1يوم) -0.09% تغير السعر (7 أيام) -0.29%

معلومات سوق UXD Stablecoin (UXD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: