سعر Usual USD (USD0)
سعر Usual USD (USD0) المباشر لليوم هو USD 1.001. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.41B. يتم تحديث سعر USD0 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Usual USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 119.04M
- تغيير سعر Usual USD خلال اليوم هو +0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.41B
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خلال اليوم، كان سعر Usual USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Usual USD مقابل USD هو $ +0.0019031012 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Usual USD مقابل USD هو $ +0.0014329315 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Usual USD مقابل USD هو $ +0.0012864509650186 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.00%
|30 يوم
|$ +0.0019031012
|+0.19%
|60 يوم
|$ +0.0014329315
|+0.14%
|90 يوم
|$ +0.0012864509650186
|+0.13%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Usual USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
+0.00%
+0.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
USD0 is a stablecoin fully backed 1:1 by Real-World Assets (RWA) like US Treasury Bills. It provides users with a stable, secure asset that is independent of traditional banking systems, fully transferable, and accessible within the DeFi ecosystem. As the core stability asset of Usual, USD0 supports transparency and security by maintaining real-time reserves, offering a non-fractional, reliable alternative to stablecoins like USDT and USDC.
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