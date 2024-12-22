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سعر Usual USD (USD0) المباشر لليوم هو USD 1.001 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.41B . يتم تحديث سعر USD0 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Usual USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 119.04M - تغيير سعر Usual USD خلال اليوم هو +0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.41B

أداء سعر Usual USD (USD0) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Usual USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Usual USD مقابل USD هو $ +0.0019031012 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Usual USD مقابل USD هو $ +0.0014329315 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Usual USD مقابل USD هو $ +0.0012864509650186 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.00% 30 يوم $ +0.0019031012 +0.19% 60 يوم $ +0.0014329315 +0.14% 90 يوم $ +0.0012864509650186 +0.13%

تحليل سعر Usual USD (USD0)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Usual USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.996379$ 0.996379 $ 0.996379 24 ساعة مرتفع $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 عالية طوال الوقت $ 1.33$ 1.33 $ 1.33 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) +0.00% تغير السعر (7 أيام) +0.07%

معلومات سوق Usual USD (USD0)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: