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سعر USDFI (USDFI) المباشر لليوم هو USD 0.829198 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 829.69K . يتم تحديث سعر USDFI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق USDFI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.82K - تغيير سعر USDFI خلال اليوم هو -0.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.00K

أداء سعر USDFI (USDFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر USDFI مقابل USD هو $ -0.0068704163419766 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر USDFI مقابل USD هو $ -0.0541678568 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر USDFI مقابل USD هو $ +0.0044979845 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر USDFI مقابل USD هو $ -0.0338573920237413 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0068704163419766 -0.82% 30 يوم $ -0.0541678568 -6.53% 60 يوم $ +0.0044979845 +0.54% 90 يوم $ -0.0338573920237413 -3.92%

تحليل سعر USDFI (USDFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر USDFI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.815896$ 0.815896 $ 0.815896 24 ساعة مرتفع $ 0.843199$ 0.843199 $ 0.843199 عالية طوال الوقت $ 1.62$ 1.62 $ 1.62 تغير السعر (1 ساعة) +0.76% تغير السعر (1يوم) -0.82% تغير السعر (7 أيام) -10.57%

معلومات سوق USDFI (USDFI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: