سعر USDFI (USDFI)
سعر USDFI (USDFI) المباشر لليوم هو USD 0.829198. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 829.69K. يتم تحديث سعر USDFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق USDFI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.82K
- تغيير سعر USDFI خلال اليوم هو -0.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.00K
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خلال اليوم، كان سعر USDFI مقابل USD هو $ -0.0068704163419766 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر USDFI مقابل USD هو $ -0.0541678568 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر USDFI مقابل USD هو $ +0.0044979845 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر USDFI مقابل USD هو $ -0.0338573920237413 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0068704163419766
|-0.82%
|30 يوم
|$ -0.0541678568
|-6.53%
|60 يوم
|$ +0.0044979845
|+0.54%
|90 يوم
|$ -0.0338573920237413
|-3.92%
اكتشف أحدث تحليلات سعر USDFI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.76%
-0.82%
-10.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
USDFI introduces a novel stablecoin design: The token premiers a true non- custodial decentralised stablecoin architecture. It offers real censorship resistance and full, uncompromised on-chain transparency with proof of reserves and a buyer-of-last-resort protocol.
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