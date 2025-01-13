سعر USDEBT (USDEBT)
سعر USDEBT (USDEBT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر USDEBT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق USDEBT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 63.16
- تغيير سعر USDEBT خلال اليوم هو +0.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر USDEBT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر USDEBT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر USDEBT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر USDEBT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.63%
|30 يوم
|$ 0
|-14.15%
|60 يوم
|$ 0
|-2.21%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر USDEBT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.63%
-12.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
USDEBT stands as a distinctive meme token, intricately tied to a tangible, escalating global economic concern: the US National Debt. As the debt counter continues to climb relentlessly, the narrative fueling this unique meme token gains even more potency. Some experts go so far as to argue that the increasing national debt is the very bullish case for the broader world of cryptocurrency! USDEBT transcends the typical token. As a holder, you become a member of a community advocating for financial responsibility, and the transformative power of crypto. It's your chance to contribute to the evolution of our fiscal culture, embedding values of sustainability, accountability, and foresight.
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