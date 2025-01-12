سعر UREEQA (URQA)
سعر UREEQA (URQA) المباشر لليوم هو USD 0.00250897. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 101.99K. يتم تحديث سعر URQA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق UREEQA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.44K
- تغيير سعر UREEQA خلال اليوم هو +1.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 40.65M
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خلال اليوم، كان سعر UREEQA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر UREEQA مقابل USD هو $ -0.0004981055 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر UREEQA مقابل USD هو $ +0.0005607741 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر UREEQA مقابل USD هو $ +0.0007858254067002742 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.08%
|30 يوم
|$ -0.0004981055
|-19.85%
|60 يوم
|$ +0.0005607741
|+22.35%
|90 يوم
|$ +0.0007858254067002742
|+45.60%
اكتشف أحدث تحليلات سعر UREEQA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.18%
+1.08%
+1.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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