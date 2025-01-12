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سعر UREEQA (URQA) المباشر لليوم هو USD 0.00250897 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 101.99K . يتم تحديث سعر URQA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق UREEQA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.44K - تغيير سعر UREEQA خلال اليوم هو +1.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 40.65M

أداء سعر UREEQA (URQA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر UREEQA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر UREEQA مقابل USD هو $ -0.0004981055 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر UREEQA مقابل USD هو $ +0.0005607741 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر UREEQA مقابل USD هو $ +0.0007858254067002742 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.08% 30 يوم $ -0.0004981055 -19.85% 60 يوم $ +0.0005607741 +22.35% 90 يوم $ +0.0007858254067002742 +45.60%

تحليل سعر UREEQA (URQA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر UREEQA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00216863$ 0.00216863 $ 0.00216863 24 ساعة مرتفع $ 0.002518$ 0.002518 $ 0.002518 عالية طوال الوقت $ 7.66$ 7.66 $ 7.66 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) +1.08% تغير السعر (7 أيام) +1.86%

معلومات سوق UREEQA (URQA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: