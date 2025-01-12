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سعر Universal Operating System ($UOS) المباشر لليوم هو USD 0.00749676 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.05M . يتم تحديث سعر $UOS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Universal Operating System الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 869.35K - تغيير سعر Universal Operating System خلال اليوم هو +7.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.94M

أداء سعر Universal Operating System ($UOS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Universal Operating System مقابل USD هو $ +0.00053529 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Universal Operating System مقابل USD هو $ +0.2232356487 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Universal Operating System مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Universal Operating System مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00053529 +7.69% 30 يوم $ +0.2232356487 +2,977.76% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Universal Operating System ($UOS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Universal Operating System: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00486101$ 0.00486101 $ 0.00486101 24 ساعة مرتفع $ 0.00712219$ 0.00712219 $ 0.00712219 عالية طوال الوقت $ 0.03620517$ 0.03620517 $ 0.03620517 تغير السعر (1 ساعة) +11.62% تغير السعر (1يوم) +7.69% تغير السعر (7 أيام) -46.34%

معلومات سوق Universal Operating System ($UOS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: