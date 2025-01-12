سعر Universal Operating System ($UOS)
سعر Universal Operating System ($UOS) المباشر لليوم هو USD 0.00749676. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.05M. يتم تحديث سعر $UOS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Universal Operating System الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 869.35K
- تغيير سعر Universal Operating System خلال اليوم هو +7.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.94M
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خلال اليوم، كان سعر Universal Operating System مقابل USD هو $ +0.00053529 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Universal Operating System مقابل USD هو $ +0.2232356487 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Universal Operating System مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Universal Operating System مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00053529
|+7.69%
|30 يوم
|$ +0.2232356487
|+2,977.76%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Universal Operating System: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+11.62%
+7.69%
-46.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Universal Operating System ($UOS) is a blockchain project designed to integrate human creativity with AI capabilities in a decentralized framework. Launched on November 18, 2024, $UOS aims to empower users to interact with AI agents, contribute to their development, and participate in a shared ecosystem. The project explores innovative applications such as autonomous AI swarms to create memecoins and other intelligent agents, offering both creative and practical solutions. With 1,670 holders and a growing Discord community of over 250 members, $UOS represents a collaborative approach to shaping the future of decentralized AI.
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