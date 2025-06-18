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سعر Unity (UTY) المباشر لليوم هو USD 1.0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 28.64M . يتم تحديث سعر UTY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Unity الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Unity خلال اليوم هو -0.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 28.63M

أداء سعر Unity (UTY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Unity مقابل USD هو $ -0.002851380374818 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Unity مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Unity مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Unity مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.002851380374818 -0.28% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Unity (UTY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Unity: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.999389$ 0.999389 $ 0.999389 24 ساعة مرتفع $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 عالية طوال الوقت $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.28% تغير السعر (7 أيام) -0.15%

معلومات سوق Unity (UTY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: