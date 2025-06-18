سعر Unity (UTY)
سعر Unity (UTY) المباشر لليوم هو USD 1.0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 28.64M. يتم تحديث سعر UTY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Unity الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Unity خلال اليوم هو -0.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 28.63M
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خلال اليوم، كان سعر Unity مقابل USD هو $ -0.002851380374818 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Unity مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Unity مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Unity مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.002851380374818
|-0.28%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Unity: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.28%
-0.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
XSY.fi is a capital management platform that simplifies access to advanced DeFi strategies. Its flagship product, Unity (UTY), is a digital synthetic dollar launched on the Avalanche blockchain. UTY is engineered to unlock liquidity and capital efficiency within blockchain ecosystems by allowing users to maintain their existing AVAX exposure while accessing sustainable yield through delta-neutral and other trading strategies.
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