سعر Unicorn (UNICORN)
سعر Unicorn (UNICORN) المباشر لليوم هو USD 0.00148345. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.48M. يتم تحديث سعر UNICORN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Unicorn الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.00M
- تغيير سعر Unicorn خلال اليوم هو -20.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Unicorn مقابل USD هو $ -0.000388196387603122 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Unicorn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Unicorn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Unicorn مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000388196387603122
|-20.74%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Unicorn: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-5.52%
-20.74%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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