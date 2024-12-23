سعر UNFK ($UNFK)
سعر UNFK ($UNFK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 22.00M. يتم تحديث سعر $UNFK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق UNFK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 233.08K
- تغيير سعر UNFK خلال اليوم هو -1.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 90.00T
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خلال اليوم، كان سعر UNFK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر UNFK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر UNFK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر UNFK مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.90%
|30 يوم
|$ 0
|-42.29%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر UNFK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.56%
-1.90%
-25.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
UNFK is a Solana-based memecoin project designed as a decentralized community focused on creatively challenging institutional corruption through satire, pranks, and viral content. The project operates as a platform where crypto enthusiasts gather to use humor and digital activism to highlight issues within corporations and financial systems. UNFK engages users by empowering them to become "agents" in executing pranks, sharing content, and participating in missions, making it a socially-driven alternative in the crypto space.
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