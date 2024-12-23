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سعر UNCX Network (UNCX) المباشر لليوم هو USD 282.8 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.23M . يتم تحديث سعر UNCX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق UNCX Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.64K - تغيير سعر UNCX Network خلال اليوم هو -2.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 36.16K

أداء سعر UNCX Network (UNCX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر UNCX Network مقابل USD هو $ -7.7149557850479 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر UNCX Network مقابل USD هو $ -27.2188778400 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر UNCX Network مقابل USD هو $ -11.2761692400 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر UNCX Network مقابل USD هو $ -21.72137340636955 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -7.7149557850479 -2.65% 30 يوم $ -27.2188778400 -9.62% 60 يوم $ -11.2761692400 -3.98% 90 يوم $ -21.72137340636955 -7.13%

تحليل سعر UNCX Network (UNCX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر UNCX Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 276.78$ 276.78 $ 276.78 24 ساعة مرتفع $ 295.49$ 295.49 $ 295.49 عالية طوال الوقت $ 1,112.13$ 1,112.13 $ 1,112.13 تغير السعر (1 ساعة) +0.40% تغير السعر (1يوم) -2.65% تغير السعر (7 أيام) -6.13%

معلومات سوق UNCX Network (UNCX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: