سعر UNCX Network (UNCX)
سعر UNCX Network (UNCX) المباشر لليوم هو USD 282.8. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.23M. يتم تحديث سعر UNCX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق UNCX Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.64K
- تغيير سعر UNCX Network خلال اليوم هو -2.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 36.16K
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خلال اليوم، كان سعر UNCX Network مقابل USD هو $ -7.7149557850479 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر UNCX Network مقابل USD هو $ -27.2188778400 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر UNCX Network مقابل USD هو $ -11.2761692400 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر UNCX Network مقابل USD هو $ -21.72137340636955 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -7.7149557850479
|-2.65%
|30 يوم
|$ -27.2188778400
|-9.62%
|60 يوم
|$ -11.2761692400
|-3.98%
|90 يوم
|$ -21.72137340636955
|-7.13%
اكتشف أحدث تحليلات سعر UNCX Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.40%
-2.65%
-6.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
UNCX is the deflationary governance token of the UniCrypt platform
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