سعر Unchain X (UNX)
سعر Unchain X (UNX) المباشر لليوم هو USD 0.02404884. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.08M. يتم تحديث سعر UNX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Unchain X الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 76.10K
- تغيير سعر Unchain X خلال اليوم هو -0.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 169.64M
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خلال اليوم، كان سعر Unchain X مقابل USD هو $ -0.00013422727611997 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Unchain X مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Unchain X مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Unchain X مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00013422727611997
|-0.55%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Unchain X: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.74%
-0.55%
-12.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
UNCHAIN X is an Automated Market Maker (AMM) protocol based on the Binance Smart Chain (BSC) network. Unlike centralized exchanges (CEX), decentralized exchanges (DEX) allow participants to influence the growth of the platform through trading, liquidity provision, and voting without central authority. UNCHAIN X aims to be a decentralized future finance platform capable of handling all forms of digital assets, including intellectual property, NFTs, real estate, and physical assets.
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