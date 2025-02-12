سعر TurboMoon (TMOON)
سعر TurboMoon (TMOON) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TMOON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TurboMoon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.15
- تغيير سعر TurboMoon خلال اليوم هو -7.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر TurboMoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TurboMoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TurboMoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TurboMoon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.43%
|30 يوم
|$ 0
|-3.12%
|60 يوم
|$ 0
|-2.70%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TurboMoon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-7.43%
-4.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
As a $TMOON holder you get a slice of every taxed swap sent directly to your TurboMoon stack. Working with Solanas innovative token 2022 standard, TurboMoon brings the old meta of meme tokens to the fore. 5% of all volume is reflected to holders.3% is added to our LP injections. 2% goes into marketing and growth.
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