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سعر Tulip Protocol (TULIP) المباشر لليوم هو USD 0.266937 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 416.87K . يتم تحديث سعر TULIP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tulip Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.72K - تغيير سعر Tulip Protocol خلال اليوم هو +3.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.56M

أداء سعر Tulip Protocol (TULIP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tulip Protocol مقابل USD هو $ +0.00900845 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tulip Protocol مقابل USD هو $ -0.0358507335 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tulip Protocol مقابل USD هو $ +0.0580659781 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tulip Protocol مقابل USD هو $ -0.1134361708534321 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00900845 +3.49% 30 يوم $ -0.0358507335 -13.43% 60 يوم $ +0.0580659781 +21.75% 90 يوم $ -0.1134361708534321 -29.82%

تحليل سعر Tulip Protocol (TULIP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tulip Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.253751$ 0.253751 $ 0.253751 24 ساعة مرتفع $ 0.269641$ 0.269641 $ 0.269641 عالية طوال الوقت $ 50.22$ 50.22 $ 50.22 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) +3.49% تغير السعر (7 أيام) -21.73%

معلومات سوق Tulip Protocol (TULIP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: