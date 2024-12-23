سعر Tulip Protocol (TULIP)
سعر Tulip Protocol (TULIP) المباشر لليوم هو USD 0.266937. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 416.87K. يتم تحديث سعر TULIP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tulip Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.72K
- تغيير سعر Tulip Protocol خلال اليوم هو +3.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.56M
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خلال اليوم، كان سعر Tulip Protocol مقابل USD هو $ +0.00900845 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tulip Protocol مقابل USD هو $ -0.0358507335 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tulip Protocol مقابل USD هو $ +0.0580659781 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tulip Protocol مقابل USD هو $ -0.1134361708534321 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00900845
|+3.49%
|30 يوم
|$ -0.0358507335
|-13.43%
|60 يوم
|$ +0.0580659781
|+21.75%
|90 يوم
|$ -0.1134361708534321
|-29.82%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tulip Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
+3.49%
-21.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tulip Protocol is the first yield aggregator on Solana, averaging around 80mm-100mm TVL. Our first product is autocompounding vaults utilizing Raydium's farms.
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