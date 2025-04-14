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سعر TRUE (TRUE) المباشر لليوم هو USD 0.04206617 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.57M . يتم تحديث سعر TRUE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TRUE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر TRUE خلال اليوم هو -2.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 84.91M

أداء سعر TRUE (TRUE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TRUE مقابل USD هو $ -0.00103818704868339 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TRUE مقابل USD هو $ -0.0195732711 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TRUE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TRUE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00103818704868339 -2.40% 30 يوم $ -0.0195732711 -46.52% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TRUE (TRUE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TRUE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04116287$ 0.04116287 $ 0.04116287 24 ساعة مرتفع $ 0.04339109$ 0.04339109 $ 0.04339109 عالية طوال الوقت $ 0.135829$ 0.135829 $ 0.135829 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) -2.40% تغير السعر (7 أيام) +25.35%

معلومات سوق TRUE (TRUE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: