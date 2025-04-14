سعر TRUE (TRUE)
سعر TRUE (TRUE) المباشر لليوم هو USD 0.04206617. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.57M. يتم تحديث سعر TRUE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TRUE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر TRUE خلال اليوم هو -2.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 84.91M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TRUE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TRUE.
خلال اليوم، كان سعر TRUE مقابل USD هو $ -0.00103818704868339 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TRUE مقابل USD هو $ -0.0195732711 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TRUE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TRUE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00103818704868339
|-2.40%
|30 يوم
|$ -0.0195732711
|-46.52%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TRUE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
-2.40%
+25.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Truemarkets is a decentralized prediction market platform that allows users to trade on the outcomes of real-world events using cryptocurrency. Built on the Base blockchain, it leverages smart contracts to ensure transparency and security. Users can buy and sell shares in different outcomes, with market prices reflecting the probability of an event occurring. Truemarkets covers a wide range of topics, including politics, sports, technology, and finance. It operates in a non-custodial manner, meaning users retain control of their funds, and settlements are handled through oracles that verify event outcomes. Unlike traditional betting platforms, Truemarkets is more of an information market where traders profit from correctly predicting real-world events rather than simply gambling.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 TRUE إلى VND
₫1,078.61866497
|1 TRUE إلى AUD
A$0.0664645486
|1 TRUE إلى GBP
￡0.0319702892
|1 TRUE إلى EUR
€0.0365975679
|1 TRUE إلى USD
$0.04206617
|1 TRUE إلى MYR
RM0.1859324714
|1 TRUE إلى TRY
₺1.5989351217
|1 TRUE إلى JPY
¥5.9998978271
|1 TRUE إلى RUB
₽3.5651079075
|1 TRUE إلى INR
₹3.6185319434
|1 TRUE إلى IDR
Rp701.1025528922
|1 TRUE إلى KRW
₩60.1802834637
|1 TRUE إلى PHP
₱2.4007163219
|1 TRUE إلى EGP
￡E.2.1525259189
|1 TRUE إلى BRL
R$0.2465077562
|1 TRUE إلى CAD
C$0.0580513146
|1 TRUE إلى BDT
৳5.1005231125
|1 TRUE إلى NGN
₦66.8776383894
|1 TRUE إلى UAH
₴1.7377534827
|1 TRUE إلى VES
Bs2.98669807
|1 TRUE إلى PKR
Rs11.7696937043
|1 TRUE إلى KZT
₸21.6943651924
|1 TRUE إلى THB
฿1.4075340482
|1 TRUE إلى TWD
NT$1.3637852314
|1 TRUE إلى AED
د.إ0.1543828439
|1 TRUE إلى CHF
Fr0.0340735977
|1 TRUE إلى HKD
HK$0.3260128175
|1 TRUE إلى MAD
.د.م0.3903740576
|1 TRUE إلى MXN
$0.8522606042