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سعر TrenchBuddy (TRENCH) المباشر لليوم هو USD 0.00585761 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.64M . يتم تحديث سعر TRENCH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TrenchBuddy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.21M - تغيير سعر TrenchBuddy خلال اليوم هو +43.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 964.24M

أداء سعر TrenchBuddy (TRENCH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TrenchBuddy مقابل USD هو $ +0.00177802 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TrenchBuddy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TrenchBuddy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TrenchBuddy مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00177802 +43.58% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TrenchBuddy (TRENCH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TrenchBuddy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00263288$ 0.00263288 $ 0.00263288 24 ساعة مرتفع $ 0.00659394$ 0.00659394 $ 0.00659394 عالية طوال الوقت $ 0.01150304$ 0.01150304 $ 0.01150304 تغير السعر (1 ساعة) +6.44% تغير السعر (1يوم) +43.58% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق TrenchBuddy (TRENCH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: