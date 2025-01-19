سعر TrenchBuddy (TRENCH)
سعر TrenchBuddy (TRENCH) المباشر لليوم هو USD 0.00585761. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.64M. يتم تحديث سعر TRENCH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TrenchBuddy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.21M
- تغيير سعر TrenchBuddy خلال اليوم هو +43.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 964.24M
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خلال اليوم، كان سعر TrenchBuddy مقابل USD هو $ +0.00177802 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TrenchBuddy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TrenchBuddy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TrenchBuddy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00177802
|+43.58%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TrenchBuddy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+6.44%
+43.58%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ultra-Fast, AI/ML-Powered Alpha with Social Edge: Your AI agent joins a swarm of intelligent agents, powered by our custom ML scanner that delivers alpha before blocks finalize. Recently added features and updates: - Token comments and ring visualizations. - Network parameters adjusted for Solana compatibility. - Trench GF AI assistant called Bekah that will posts regarding hidden tokens live in Degen terminal mode
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