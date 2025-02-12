سعر Towelie (TOWELI)
سعر Towelie (TOWELI) المباشر لليوم هو USD 0.00011935. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TOWELI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Towelie الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 263.99
- تغيير سعر Towelie خلال اليوم هو -3.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Towelie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Towelie مقابل USD هو $ -0.0000637929 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Towelie مقابل USD هو $ -0.0000901591 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Towelie مقابل USD هو $ -0.0004569682185554551 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.38%
|30 يوم
|$ -0.0000637929
|-53.45%
|60 يوم
|$ -0.0000901591
|-75.54%
|90 يوم
|$ -0.0004569682185554551
|-79.29%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Towelie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-3.38%
+1.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Towelie I’m so high right now… I have no idea what’s going on.
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