سعر TON Community اليوم

السعر المباشر لمشروع TON Community (TON) اليوم هو $ 0.00480208، مع تغير بنسبة 1.74% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TON الحالي إلى USD هو $ 0.00480208 لكل TON.

يحتل TON Community حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,287,980، مع عرض متداول قدره 268.12M TON. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TON بين $ 0.00471203 (أدنى) و$ 0.00483604 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.104949، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00331783.

على المدى القصير، تحرك TON بمقدار -0.30% خلال الساعة الماضية و-5.77% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.81.

معلومات سوق TON Community (TON)

القيمة السوقية $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M الحجم (24 ساعة) $ 4.81$ 4.81 $ 4.81 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M إمداد دورة التداول 268.12M 268.12M 268.12M إجمالي العرض 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ TON Community هي $ 1.29M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.81. العرض المتداول لـ TON يبلغ 268.12M، مع إجمالي عرض 400000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.92M.