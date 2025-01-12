سعر Ton Cat (TCAT)
سعر Ton Cat (TCAT) المباشر لليوم هو USD 0.00167532. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.06M. يتم تحديث سعر TCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ton Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.69K
- تغيير سعر Ton Cat خلال اليوم هو -1.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 637.02M
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خلال اليوم، كان سعر Ton Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ton Cat مقابل USD هو $ -0.0011470250 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ton Cat مقابل USD هو $ -0.0013597506 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ton Cat مقابل USD هو $ -0.009129579010117979 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.71%
|30 يوم
|$ -0.0011470250
|-68.46%
|60 يوم
|$ -0.0013597506
|-81.16%
|90 يوم
|$ -0.009129579010117979
|-84.49%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ton Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.14%
-1.71%
+9.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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