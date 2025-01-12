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سعر Ton Cat (TCAT) المباشر لليوم هو USD 0.00167532 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.06M . يتم تحديث سعر TCAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ton Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.69K - تغيير سعر Ton Cat خلال اليوم هو -1.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 637.02M

أداء سعر Ton Cat (TCAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ton Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ton Cat مقابل USD هو $ -0.0011470250 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ton Cat مقابل USD هو $ -0.0013597506 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ton Cat مقابل USD هو $ -0.009129579010117979 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.71% 30 يوم $ -0.0011470250 -68.46% 60 يوم $ -0.0013597506 -81.16% 90 يوم $ -0.009129579010117979 -84.49%

تحليل سعر Ton Cat (TCAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ton Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00166355$ 0.00166355 $ 0.00166355 24 ساعة مرتفع $ 0.00177922$ 0.00177922 $ 0.00177922 عالية طوال الوقت $ 0.03286947$ 0.03286947 $ 0.03286947 تغير السعر (1 ساعة) +0.14% تغير السعر (1يوم) -1.71% تغير السعر (7 أيام) +9.37%

معلومات سوق Ton Cat (TCAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: