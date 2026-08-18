سعر Tokamak Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Tokamak Network (TON) اليوم هو $ 0.268939، مع تغير بنسبة 0.89% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TON الحالي إلى USD هو $ 0.268939 لكل TON.

يحتل Tokamak Network حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 17,323,321، مع عرض متداول قدره 64.42M TON. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TON بين $ 0.265655 (أدنى) و$ 0.27772 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 30.51، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.257438.

على المدى القصير، تحرك TON بمقدار -1.04% خلال الساعة الماضية و-10.51% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 169.70K.

معلومات سوق Tokamak Network (TON)

القيمة السوقية $ 17.32M$ 17.32M $ 17.32M الحجم (24 ساعة) $ 169.70K$ 169.70K $ 169.70K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 28.56M$ 28.56M $ 28.56M إمداد دورة التداول 64.42M 64.42M 64.42M إجمالي العرض 106,213,326.265132 106,213,326.265132 106,213,326.265132

القيمة السوقية الحالية لـ Tokamak Network هي $ 17.32M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 169.70K. العرض المتداول لـ TON يبلغ 64.42M، مع إجمالي عرض 106213326.265132. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 28.56M.