سعر Titan Blaze (BLAZE)
سعر Titan Blaze (BLAZE) المباشر لليوم هو USD 0.310271. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 420.04K. يتم تحديث سعر BLAZE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Titan Blaze الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Titan Blaze خلال اليوم هو -1.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.35M
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خلال اليوم، كان سعر Titan Blaze مقابل USD هو $ -0.0032585120292318 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Titan Blaze مقابل USD هو $ +0.0037765565 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Titan Blaze مقابل USD هو $ -0.2633405255 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Titan Blaze مقابل USD هو $ -0.2556966407911759 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0032585120292318
|-1.03%
|30 يوم
|$ +0.0037765565
|+1.22%
|60 يوم
|$ -0.2633405255
|-84.87%
|90 يوم
|$ -0.2556966407911759
|-45.17%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Titan Blaze: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-80.42%
-1.03%
+7.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Blaze is a novel Ethereum-based DeFi project offering a unique auction-based token minting and staking platform where users fuel their crypto earnings by purchasing batches and staking tokens for rewards over time.
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