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سعر Titan Blaze (BLAZE) المباشر لليوم هو USD 0.310271 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 420.04K . يتم تحديث سعر BLAZE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Titan Blaze الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Titan Blaze خلال اليوم هو -1.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.35M

أداء سعر Titan Blaze (BLAZE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Titan Blaze مقابل USD هو $ -0.0032585120292318 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Titan Blaze مقابل USD هو $ +0.0037765565 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Titan Blaze مقابل USD هو $ -0.2633405255 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Titan Blaze مقابل USD هو $ -0.2556966407911759 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0032585120292318 -1.03% 30 يوم $ +0.0037765565 +1.22% 60 يوم $ -0.2633405255 -84.87% 90 يوم $ -0.2556966407911759 -45.17%

تحليل سعر Titan Blaze (BLAZE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Titan Blaze: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.30834$ 0.30834 $ 0.30834 24 ساعة مرتفع $ 1.6$ 1.6 $ 1.6 عالية طوال الوقت $ 53.93$ 53.93 $ 53.93 تغير السعر (1 ساعة) -80.42% تغير السعر (1يوم) -1.03% تغير السعر (7 أيام) +7.87%

معلومات سوق Titan Blaze (BLAZE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: