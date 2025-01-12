سعر TINGUS (TINGUS)
سعر TINGUS (TINGUS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TINGUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TINGUS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.07K
- تغيير سعر TINGUS خلال اليوم هو +3.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر TINGUS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TINGUS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TINGUS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TINGUS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.85%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TINGUS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.83%
+3.85%
-15.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TINGUS is a Solana-based art project that has recently made the leap into the Web3 space by transitioning into a coin. As the first step in this new venture, TINGUS plans to launch a 5,000-piece NFT collection, offering investors the chance to join the community as official holders. The project is entirely centered around MasterTingus, an artist who consistently creates and releases new TINGUS-themed artwork daily.
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