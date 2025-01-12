سعر Terminus (TMNS)
سعر Terminus (TMNS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 63.03K. يتم تحديث سعر TMNS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Terminus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 198.58
- تغيير سعر Terminus خلال اليوم هو -1.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B
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خلال اليوم، كان سعر Terminus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Terminus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Terminus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Terminus مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.06%
|30 يوم
|$ 0
|-9.19%
|60 يوم
|$ 0
|-18.32%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Terminus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.42%
-1.06%
-13.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to Terminus, the meme cryptocurrency that's out of this world! Inspired by humanity's relentless drive to explore the cosmos, Terminus is your ticket to the final frontier of crypto. Our logo, a rocket triumphantly perched on the red sands of Mars, symbolizes our mission to reach new heights in the meme economy. Welcome to Terminus, the meme cryptocurrency that's out of this world! Inspired by humanity's relentless drive to explore the cosmos, Terminus is your ticket to the final frontier of crypto. Our logo, a rocket triumphantly perched on the red sands of Mars, symbolizes our mission to reach new heights in the meme economy.
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