شعار Tensorplex Staked TAO

سعر Tensorplex Staked TAO (STTAO)

USD

مخطط سعر Tensorplex Staked TAO (STTAO) المباشر

$495.42
$495.42$495.42
-4.90%(1D)

سعر Tensorplex Staked TAO (STTAO) لليوم

سعر Tensorplex Staked TAO (STTAO) المباشر لليوم هو USD 495.52. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.59M. يتم تحديث سعر STTAO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tensorplex Staked TAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 191.38K
- تغيير سعر Tensorplex Staked TAO خلال اليوم هو -4.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 39.54K

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أداء سعر Tensorplex Staked TAO (STTAO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tensorplex Staked TAO مقابل USD هو $ -25.7900433643929 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tensorplex Staked TAO مقابل USD هو $ -63.4335468320 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tensorplex Staked TAO مقابل USD هو $ -77.0726852800 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tensorplex Staked TAO مقابل USD هو $ -63.9355988806849 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -25.7900433643929-4.94%
30 يوم$ -63.4335468320-12.80%
60 يوم$ -77.0726852800-15.55%
90 يوم$ -63.9355988806849-11.42%

تحليل سعر Tensorplex Staked TAO (STTAO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tensorplex Staked TAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 483.68
$ 483.68$ 483.68

$ 531.46
$ 531.46$ 531.46

$ 822.97
$ 822.97$ 822.97

-2.40%

-4.94%

-21.86%

معلومات سوق Tensorplex Staked TAO (STTAO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 19.59M
$ 19.59M$ 19.59M

$ 191.38K
$ 191.38K$ 191.38K

39.54K
39.54K 39.54K

ما هو Tensorplex Staked TAO ( STTAO )

Tensorplex Staked TAO (stTAO) is a reward bearing Bittensor (TAO) LST by Tensorplex Labs. stTAO is a ERC20 token that allow investors to get exposure to the TAO ecosystem and enjoy staking rewards.

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المصدر Tensorplex Staked TAO (STTAO)

مستند تقني
الموقع الرسمي

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عملة STTAO إلى العملات المحلية

1 STTAO إلى AUD
A$787.8768
1 STTAO إلى GBP
391.4608
1 STTAO إلى EUR
470.744
1 STTAO إلى USD
$495.52
1 STTAO إلى MYR
RM2,224.8848
1 STTAO إلى TRY
17,437.3488
1 STTAO إلى JPY
¥77,568.7008
1 STTAO إلى RUB
50,934.5008
1 STTAO إلى INR
42,114.2448
1 STTAO إلى IDR
Rp7,992,256.9456
1 STTAO إلى PHP
29,037.472
1 STTAO إلى EGP
￡E.25,212.0576
1 STTAO إلى BRL
R$3,012.7616
1 STTAO إلى CAD
C$708.5936
1 STTAO إلى BDT
58,971.8352
1 STTAO إلى NGN
767,055.0496
1 STTAO إلى UAH
20,697.8704
1 STTAO إلى VES
Bs25,271.52
1 STTAO إلى PKR
Rs137,373.0096
1 STTAO إلى KZT
259,161.9152
1 STTAO إلى THB
฿16,961.6496
1 STTAO إلى TWD
NT$16,158.9072
1 STTAO إلى CHF
Fr441.0128
1 STTAO إلى HKD
HK$3,850.1904
1 STTAO إلى MAD
.د.م4,965.1104