سعر Tensorplex Staked TAO (STTAO)
سعر Tensorplex Staked TAO (STTAO) المباشر لليوم هو USD 495.52. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.59M. يتم تحديث سعر STTAO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tensorplex Staked TAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 191.38K
- تغيير سعر Tensorplex Staked TAO خلال اليوم هو -4.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 39.54K
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر STTAO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر STTAO.
خلال اليوم، كان سعر Tensorplex Staked TAO مقابل USD هو $ -25.7900433643929 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tensorplex Staked TAO مقابل USD هو $ -63.4335468320 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tensorplex Staked TAO مقابل USD هو $ -77.0726852800 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tensorplex Staked TAO مقابل USD هو $ -63.9355988806849 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -25.7900433643929
|-4.94%
|30 يوم
|$ -63.4335468320
|-12.80%
|60 يوم
|$ -77.0726852800
|-15.55%
|90 يوم
|$ -63.9355988806849
|-11.42%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tensorplex Staked TAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.40%
-4.94%
-21.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tensorplex Staked TAO (stTAO) is a reward bearing Bittensor (TAO) LST by Tensorplex Labs. stTAO is a ERC20 token that allow investors to get exposure to the TAO ecosystem and enjoy staking rewards.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 STTAO إلى AUD
A$787.8768
|1 STTAO إلى GBP
￡391.4608
|1 STTAO إلى EUR
€470.744
|1 STTAO إلى USD
$495.52
|1 STTAO إلى MYR
RM2,224.8848
|1 STTAO إلى TRY
₺17,437.3488
|1 STTAO إلى JPY
¥77,568.7008
|1 STTAO إلى RUB
₽50,934.5008
|1 STTAO إلى INR
₹42,114.2448
|1 STTAO إلى IDR
Rp7,992,256.9456
|1 STTAO إلى PHP
₱29,037.472
|1 STTAO إلى EGP
￡E.25,212.0576
|1 STTAO إلى BRL
R$3,012.7616
|1 STTAO إلى CAD
C$708.5936
|1 STTAO إلى BDT
৳58,971.8352
|1 STTAO إلى NGN
₦767,055.0496
|1 STTAO إلى UAH
₴20,697.8704
|1 STTAO إلى VES
Bs25,271.52
|1 STTAO إلى PKR
Rs137,373.0096
|1 STTAO إلى KZT
₸259,161.9152
|1 STTAO إلى THB
฿16,961.6496
|1 STTAO إلى TWD
NT$16,158.9072
|1 STTAO إلى CHF
Fr441.0128
|1 STTAO إلى HKD
HK$3,850.1904
|1 STTAO إلى MAD
.د.م4,965.1104