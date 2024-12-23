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سعر Tensorplex Staked TAO (STTAO) المباشر لليوم هو USD 495.52 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.59M . يتم تحديث سعر STTAO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tensorplex Staked TAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 191.38K - تغيير سعر Tensorplex Staked TAO خلال اليوم هو -4.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 39.54K

أداء سعر Tensorplex Staked TAO (STTAO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tensorplex Staked TAO مقابل USD هو $ -25.7900433643929 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tensorplex Staked TAO مقابل USD هو $ -63.4335468320 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tensorplex Staked TAO مقابل USD هو $ -77.0726852800 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tensorplex Staked TAO مقابل USD هو $ -63.9355988806849 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -25.7900433643929 -4.94% 30 يوم $ -63.4335468320 -12.80% 60 يوم $ -77.0726852800 -15.55% 90 يوم $ -63.9355988806849 -11.42%

تحليل سعر Tensorplex Staked TAO (STTAO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tensorplex Staked TAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 483.68$ 483.68 $ 483.68 24 ساعة مرتفع $ 531.46$ 531.46 $ 531.46 عالية طوال الوقت $ 822.97$ 822.97 $ 822.97 تغير السعر (1 ساعة) -2.40% تغير السعر (1يوم) -4.94% تغير السعر (7 أيام) -21.86%

معلومات سوق Tensorplex Staked TAO (STTAO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: