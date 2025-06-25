سعر szn (SZN)
سعر szn (SZN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SZN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق szn الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر szn خلال اليوم هو -1.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر szn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر szn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر szn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر szn مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.59%
|30 يوم
|$ 0
|-30.77%
|60 يوم
|$ 0
|-18.62%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر szn: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.30%
-1.59%
-10.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SZN is the meme token for Wave Field Sunpump. The image is derived from Justin Sun's tweet content Tron meme szn.
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