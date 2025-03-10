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سعر SyrupUSDC (SYRUPUSDC) المباشر لليوم هو USD 1.085 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 78.79M . يتم تحديث سعر SYRUPUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SyrupUSDC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.23M - تغيير سعر SyrupUSDC خلال اليوم هو +0.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 72.58M

أداء سعر SyrupUSDC (SYRUPUSDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SyrupUSDC مقابل USD هو $ +0.00065656 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SyrupUSDC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SyrupUSDC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SyrupUSDC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00065656 +0.06% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SyrupUSDC (SYRUPUSDC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SyrupUSDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.084$ 1.084 $ 1.084 24 ساعة مرتفع $ 1.086$ 1.086 $ 1.086 عالية طوال الوقت $ 1.095$ 1.095 $ 1.095 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) +0.06% تغير السعر (7 أيام) +0.43%

معلومات سوق SyrupUSDC (SYRUPUSDC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: