سعر SyrupUSDC (SYRUPUSDC)
سعر SyrupUSDC (SYRUPUSDC) المباشر لليوم هو USD 1.085. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 78.79M. يتم تحديث سعر SYRUPUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SyrupUSDC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.23M
- تغيير سعر SyrupUSDC خلال اليوم هو +0.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 72.58M
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خلال اليوم، كان سعر SyrupUSDC مقابل USD هو $ +0.00065656 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SyrupUSDC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SyrupUSDC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SyrupUSDC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00065656
|+0.06%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SyrupUSDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.06%
+0.06%
+0.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SyrupUSDC is Maple Finance's yield-bearing stablecoin. It is powered by Syrup and allows DeFi lenders to leverage their capital to earn yield. Maple yield is generated from fixed rate, overcollateralised loans to institutional borrowers. These short duration loans enable Maple to provide consistent high yield and short term liquidity for users. Syrup is Maple's DeFi platform offering decentralized access to Maple's yield generation opportunities.
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