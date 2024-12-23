سعر Switch Token (SWITCH)
سعر Switch Token (SWITCH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.11M. يتم تحديث سعر SWITCH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Switch Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.80K
- تغيير سعر Switch Token خلال اليوم هو -5.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.83B
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خلال اليوم، كان سعر Switch Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Switch Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Switch Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Switch Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.78%
|30 يوم
|$ 0
|-25.86%
|60 يوم
|$ 0
|-40.72%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Switch Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.70%
-5.78%
-20.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Switch Reward Card is a blockchain-based financial services ecosystem. The blockchain is empowered by a global decentralized node network where node licensees will be rewarded, by the blockchain, with Switch Digital Rewards. Switch offers payment solutions for both traditional and cryptocurrencies around the world. The SWITCH ERC-20 Token is the Switch Digital Reward once it has been bridged.
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