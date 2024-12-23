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سعر Switch Token (SWITCH) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.11M . يتم تحديث سعر SWITCH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Switch Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.80K - تغيير سعر Switch Token خلال اليوم هو -5.78% - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.83B

أداء سعر Switch Token (SWITCH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Switch Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Switch Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Switch Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Switch Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.78% 30 يوم $ 0 -25.86% 60 يوم $ 0 -40.72% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Switch Token (SWITCH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Switch Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00848273$ 0.00848273 $ 0.00848273 تغير السعر (1 ساعة) -0.70% تغير السعر (1يوم) -5.78% تغير السعر (7 أيام) -20.23%

معلومات سوق Switch Token (SWITCH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: