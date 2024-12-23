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سعر SwissBorg (BORG) المباشر لليوم هو USD 0.328962 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 324.00M . يتم تحديث سعر BORG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SwissBorg الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.56M - تغيير سعر SwissBorg خلال اليوم هو -1.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 983.46M

أداء سعر SwissBorg (BORG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SwissBorg مقابل USD هو $ -0.0035535274142656 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SwissBorg مقابل USD هو $ +0.1411555217 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SwissBorg مقابل USD هو $ +0.3633551086 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SwissBorg مقابل USD هو $ +0.17626427235313482 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0035535274142656 -1.06% 30 يوم $ +0.1411555217 +42.91% 60 يوم $ +0.3633551086 +110.46% 90 يوم $ +0.17626427235313482 +115.43%

تحليل سعر SwissBorg (BORG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SwissBorg: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.318061$ 0.318061 $ 0.318061 24 ساعة مرتفع $ 0.347296$ 0.347296 $ 0.347296 عالية طوال الوقت $ 1.64$ 1.64 $ 1.64 تغير السعر (1 ساعة) +0.25% تغير السعر (1يوم) -1.06% تغير السعر (7 أيام) -9.61%

معلومات سوق SwissBorg (BORG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: