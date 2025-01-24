سعر SwapX (SWPX)
سعر SwapX (SWPX) المباشر لليوم هو USD 0.273195. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SWPX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SwapX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 144.28K
- تغيير سعر SwapX خلال اليوم هو +10.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SwapX مقابل USD هو $ +0.02608656 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SwapX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SwapX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SwapX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.02608656
|+10.56%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SwapX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.81%
+10.56%
-18.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SwapX is the native decentralized exchange (DEX) on the Sonic L1 blockchain. Powered by Algebra Integral V4 for concentrated and active liquidity management, it delivers advanced plugin DeFi solutions. SwapX’s ve(3,3) tokenomics ensures stable growth and fair rewards distribution. Winner of the Sonic Boom competition, with over 1,000 participants, SwapX secured a grant in the SAPPHIRE category thanks to its plugins innovations.
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