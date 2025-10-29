سعر Suzaku Token المباشر اليوم هو 0.051295 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SUZ إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SUZ بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Suzaku Token المباشر اليوم هو 0.051295 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SUZ إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SUZ بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر Suzaku Token (SUZ)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SUZ إلى USD:

$0.051295
$0.051295
+1.30%1D
مخطط أسعار Suzaku Token (SUZ) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:30:38 (UTC+8)

معلومات سعر Suzaku Token (SUZ) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
24 ساعة منخفض
24 ساعة مرتفع

+1.42%

+1.31%

+3.29%

+3.29%

سعر Suzaku Token (SUZ) في الوقت الحقيقي هو $0.051295. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SUZ بين أدنى سعر $ 0.04990025 وأعلى سعر $ 0.052428، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSUZ على الإطلاق هو $ 0.204252، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.04728917.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SUZ +1.42% على مدار الساعة الماضية، +1.31% على مدار 24 ساعة، و +3.29% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Suzaku Token (SUZ)

القيمة السوقية الحالية لـ Suzaku Token هي $ 1.48M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SUZ يبلغ 28.87M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.13M.

سجل سعر Suzaku Token (SUZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Suzaku Token مقابل USD هو $ +0.00066567 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Suzaku Token مقابل USD هو $ -0.0217210113 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Suzaku Token مقابل USD هو $ -0.0298617740 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Suzaku Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00066567+1.31%
30 يوم$ -0.0217210113-42.34%
60 يوم$ -0.0298617740-58.21%
90 يوم$ 0--

ما هو Suzaku Token ( SUZ )

Suzaku is the Decentralization Hub for Avalanche L1s.

It is a permissionless protocol allowing:

  • Anyone to (re)stake their assets to provide cryptoeconomic security
  • Anyone to curate (re)staking strategies for their delegators
  • Anyone to operate infrastructure to decentralize L1 blockchains
  • Anyone to create their L1 and secure their decentralization journey

Avalanche is a network of blockchains known for its flexibility and scalability, with a focus on Web3 gaming and other resource-demanding endeavours. Avalanche also caters to developers who wish to build their own blockchain networks for scalability, sovereignty, or regulatory reasons.

Each Avalanche chain (simply called “Avalanche L1”) is fully sovereign with its independent consensus and data layers, and specific security model, while remaining natively interoperable with other L1s of the Avalanche ecosystem.

Suzaku positions itself as the go-to protocol to help new L1s with all these challenging questions. In order to understand what they do, we should first briefly touch upon liquid staking through LSTs (Liquid Staking Tokens) and restaking.

In a simplified version, restaking is a powerful concept, where new L1s can “borrow” security from established networks in exchange for some rewards for validators. For L1s launching on Suzaku, this means the following benefits:

  • Solving the cold-start problem. New projects will struggle to attract enough validators to secure their network at launch. Restaking allows them to leverage existing stake on other networks. This provides them with immediate cryptoeconomic security without needing to bootstrap their own from scratch.
  • Increased gains for (re)stakers. Users can restake their tokens to secure multiple L1s, earning an APY from each of these. This increases the % amount one can make from their assets.

LSTs are tokenised representations of staked assets. You can think of them as tokenised receipts that confirm your stake, but also allow you to further use this receipt in DeFi. And besides the better capital efficiency, there’s another important aspect - simplicity. Staking itself is usually somewhat of a complex process for beginners, but getting your hands on an LST is as easy as buying any other token.

The new L1 benefits from this service in multiple ways. The fact that the LSTs allow for much greater capital efficiency, they act as a powerful catalyst for broader participation. This indirectly supports decentralization by encouraging broader participation in staking. If there is also sufficient liquidity on the LST, users can also efficiently exit their position instantaneously on the secondary markets, further increasing their appeal.

In essence, Suzaku is an automated marketplace to connect Avalanche validators with new Avalanche sovereign L1s, while boosting yields for stakers.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Suzaku Token (SUZ)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Suzaku Token (USD)

كم ستكون قيمة Suzaku Token (SUZ) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Suzaku Token (SUZ) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Suzaku Token.

تحقق الآن من توقعات سعر Suzaku Token!

عملة SUZ إلى العملات المحلية

توكنوميكس Suzaku Token (SUZ)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Suzaku Token (SUZ) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SUZ والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Suzaku Token (SUZ)

كم يساوي Suzaku Token (SUZ) اليوم؟
سعر SUZ المباشر في USD هو USD 0.051295، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SUZ إلى USD الحالي؟
سعر SUZ إلى USD الحالي هو $ 0.051295. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Suzaku Token ؟
القيمة السوقية لعملة SUZ هي $ 1.48M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SUZ؟
العرض المتداول لتوكن SUZ هو 28.87M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SUZ؟
حقق SUZ سعرًا قياسيًا قدره 0.204252 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SUZ؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.04728917 SUZ.
ما هو حجم تداول SUZ؟
حجم تداول SUZ المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع SUZ هذا العام؟
قد يرتفع SUZ هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SUZ لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:30:38 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

