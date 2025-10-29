معلومات سعر Suzaku Token (SUZ) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.04990025 $ 0.04990025 $ 0.04990025 24 ساعة منخفض $ 0.052428 $ 0.052428 $ 0.052428 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.04990025$ 0.04990025 $ 0.04990025 24 ساعة مرتفع $ 0.052428$ 0.052428 $ 0.052428 عالية طوال الوقت $ 0.204252$ 0.204252 $ 0.204252 أدنى سعر $ 0.04728917$ 0.04728917 $ 0.04728917 تغير السعر (1 ساعة) +1.42% تغير السعر (1يوم) +1.31% تغير السعر (7 أيام) +3.29% تغير السعر (7 أيام) +3.29%

سعر Suzaku Token (SUZ) في الوقت الحقيقي هو $0.051295. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SUZ بين أدنى سعر $ 0.04990025 وأعلى سعر $ 0.052428، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSUZ على الإطلاق هو $ 0.204252، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.04728917.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SUZ +1.42% على مدار الساعة الماضية، +1.31% على مدار 24 ساعة، و +3.29% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Suzaku Token (SUZ)

القيمة السوقية $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.13M$ 5.13M $ 5.13M إمداد دورة التداول 28.87M 28.87M 28.87M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Suzaku Token هي $ 1.48M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SUZ يبلغ 28.87M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.13M.