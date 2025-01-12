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سعر sUSDS (SUSDS) المباشر لليوم هو USD 1.026 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.18B . يتم تحديث سعر SUSDS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق sUSDS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.13K - تغيير سعر sUSDS خلال اليوم هو -0.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.15B

أداء سعر sUSDS (SUSDS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر sUSDS مقابل USD هو $ -0.002012539421666 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر sUSDS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر sUSDS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر sUSDS مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.002012539421666 -0.19% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر sUSDS (SUSDS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر sUSDS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.024$ 1.024 $ 1.024 24 ساعة مرتفع $ 1.029$ 1.029 $ 1.029 عالية طوال الوقت $ 1.061$ 1.061 $ 1.061 تغير السعر (1 ساعة) +0.24% تغير السعر (1يوم) -0.19% تغير السعر (7 أيام) +0.25%

معلومات سوق sUSDS (SUSDS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: