سعر sUSDS (SUSDS)
سعر sUSDS (SUSDS) المباشر لليوم هو USD 1.026. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.18B. يتم تحديث سعر SUSDS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق sUSDS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.13K
- تغيير سعر sUSDS خلال اليوم هو -0.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.15B
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خلال اليوم، كان سعر sUSDS مقابل USD هو $ -0.002012539421666 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر sUSDS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر sUSDS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر sUSDS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.002012539421666
|-0.19%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر sUSDS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.24%
-0.19%
+0.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
sUSDS is the new version of sDAI, offered by Sky which offers a higher yield. sUSDS represents USDS deposited into and earning the Sky Savings Rate. The Sky Protocol is a decentralised protocol developed around the USDS stablecoin. It is managed by Sky ecosystem governance. The Sky Protocol features Sky tokens (USDS, SKY, DAI, MKR), the Sky Savings Rate, Sky Token Rewards and, soon, Activation Token Rewards and SkyLink.
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