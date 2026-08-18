سعر Survivor اليوم

السعر المباشر لمشروع Survivor (SURVIVOR) اليوم هو $ 0.03752378، مع تغير بنسبة 0.69% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SURVIVOR الحالي إلى USD هو $ 0.03752378 لكل SURVIVOR.

يحتل Survivor حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 375,223، مع عرض متداول قدره 10.00M SURVIVOR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SURVIVOR بين $ 0.03544845 (أدنى) و$ 0.03777084 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.393793، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SURVIVOR بمقدار -0.24% خلال الساعة الماضية و+6.36% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 47.57.

معلومات سوق Survivor (SURVIVOR)

القيمة السوقية $ 375.22K$ 375.22K $ 375.22K الحجم (24 ساعة) $ 47.57$ 47.57 $ 47.57 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 375.22K$ 375.22K $ 375.22K إمداد دورة التداول 10.00M 10.00M 10.00M إجمالي العرض 9,999,545.0 9,999,545.0 9,999,545.0

القيمة السوقية الحالية لـ Survivor هي $ 375.22K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 47.57. العرض المتداول لـ SURVIVOR يبلغ 10.00M، مع إجمالي عرض 9999545.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 375.22K.