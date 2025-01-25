احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SRG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SRG.

سعر SURGE (SRG) المباشر لليوم هو USD 0.02962373 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SRG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SURGE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.96K - تغيير سعر SURGE خلال اليوم هو -3.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر SURGE (SRG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SURGE مقابل USD هو $ -0.00108214559733376 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SURGE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SURGE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SURGE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00108214559733376 -3.52% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SURGE (SRG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SURGE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0292668$ 0.0292668 $ 0.0292668 24 ساعة مرتفع $ 0.03081497$ 0.03081497 $ 0.03081497 عالية طوال الوقت $ 0.0462874$ 0.0462874 $ 0.0462874 تغير السعر (1 ساعة) -0.14% تغير السعر (1يوم) -3.52% تغير السعر (7 أيام) -21.82%

معلومات سوق SURGE (SRG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: