سعر Superfriend (SUPFRIEND)
سعر Superfriend (SUPFRIEND) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 366.28K. يتم تحديث سعر SUPFRIEND مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Superfriend الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Superfriend خلال اليوم هو -7.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M
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خلال اليوم، كان سعر Superfriend مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Superfriend مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Superfriend مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Superfriend مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.97%
|30 يوم
|$ 0
|-80.04%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Superfriend: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
-7.97%
-30.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Superfriend (SUPFRIEND) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SUPFRIEND والتوكن الشاملة الآن!
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