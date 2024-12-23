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سعر Super Suiyan (SUIYAN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.78M . يتم تحديث سعر SUIYAN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Super Suiyan الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.11K - تغيير سعر Super Suiyan خلال اليوم هو +1.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.50B

أداء سعر Super Suiyan (SUIYAN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Super Suiyan مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Super Suiyan مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Super Suiyan مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Super Suiyan مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.66% 30 يوم $ 0 +6.27% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Super Suiyan (SUIYAN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Super Suiyan: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +2.52% تغير السعر (1يوم) +1.66% تغير السعر (7 أيام) -8.72%

معلومات سوق Super Suiyan (SUIYAN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: