سعر Super Suiyan (SUIYAN)
سعر Super Suiyan (SUIYAN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.78M. يتم تحديث سعر SUIYAN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Super Suiyan الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.11K
- تغيير سعر Super Suiyan خلال اليوم هو +1.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.50B
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خلال اليوم، كان سعر Super Suiyan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Super Suiyan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Super Suiyan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Super Suiyan مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.66%
|30 يوم
|$ 0
|+6.27%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Super Suiyan: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.52%
+1.66%
-8.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Super Suiyan is a nostalgic trip to our anime childhood (or adulthood) with a combination of degeneracy from the web3 space. It's a fictional character who's body is inspired by the Sui chains logo which is the water drop, and it's hair is inspired by the fictional characters of the Japanese Manga series Dragonball. The Suiyan goes Super when it levels up, which is a direct reference to the Sui networks ascend in becoming one of the top chains
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