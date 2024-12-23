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سعر SunContract (SNC) المباشر لليوم هو USD 0.03821833 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.67M . يتم تحديث سعر SNC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SunContract الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 198.21K - تغيير سعر SunContract خلال اليوم هو -3.78% - لديه عرض متداول بقيمة USD 122.71M

أداء سعر SunContract (SNC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SunContract مقابل USD هو $ -0.00150365004191179 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SunContract مقابل USD هو $ -0.0091632420 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SunContract مقابل USD هو $ -0.0031977162 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SunContract مقابل USD هو $ -0.02738982387380867 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00150365004191179 -3.78% 30 يوم $ -0.0091632420 -23.97% 60 يوم $ -0.0031977162 -8.36% 90 يوم $ -0.02738982387380867 -41.74%

تحليل سعر SunContract (SNC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SunContract: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03779406$ 0.03779406 $ 0.03779406 24 ساعة مرتفع $ 0.03979281$ 0.03979281 $ 0.03979281 عالية طوال الوقت $ 0.664222$ 0.664222 $ 0.664222 تغير السعر (1 ساعة) -0.20% تغير السعر (1يوم) -3.78% تغير السعر (7 أيام) -16.09%

معلومات سوق SunContract (SNC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: