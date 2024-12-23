سعر SunContract (SNC)
سعر SunContract (SNC) المباشر لليوم هو USD 0.03821833. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.67M. يتم تحديث سعر SNC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SunContract الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 198.21K
- تغيير سعر SunContract خلال اليوم هو -3.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 122.71M
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خلال اليوم، كان سعر SunContract مقابل USD هو $ -0.00150365004191179 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SunContract مقابل USD هو $ -0.0091632420 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SunContract مقابل USD هو $ -0.0031977162 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SunContract مقابل USD هو $ -0.02738982387380867 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00150365004191179
|-3.78%
|30 يوم
|$ -0.0091632420
|-23.97%
|60 يوم
|$ -0.0031977162
|-8.36%
|90 يوم
|$ -0.02738982387380867
|-41.74%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SunContract: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.20%
-3.78%
-16.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SunContract is an energy trading platform that utilizes blockchain technology to create a new business model for buying and selling electricity. If you believe that blockchain technology can solve many of today's problems and that we are the team to take it to the energy sector, you are welcome to contribute.
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