سعر SubVortex (SN7)
سعر SubVortex (SN7) المباشر لليوم هو USD 1.13. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.42M. يتم تحديث سعر SN7 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SubVortex الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر SubVortex خلال اليوم هو -6.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.26M
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خلال اليوم، كان سعر SubVortex مقابل USD هو $ -0.078545234625215 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SubVortex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SubVortex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SubVortex مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.078545234625215
|-6.50%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SubVortex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-6.50%
-20.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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