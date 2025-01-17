سعر Stupidcoin (STUPIDCOIN)
سعر Stupidcoin (STUPIDCOIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 67.80K. يتم تحديث سعر STUPIDCOIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Stupidcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.14K
- تغيير سعر Stupidcoin خلال اليوم هو +16.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.86M
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خلال اليوم، كان سعر Stupidcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stupidcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stupidcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stupidcoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+16.72%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Stupidcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.16%
+16.72%
-19.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
StupidCoin ($STUPIDCOIN) is a cryptocurrency designed as a satirical exploration of the speculative nature of crypto trading. The project aims to highlight the often irrational behavior within crypto markets by embracing humor and community-driven engagement as core elements of its identity. StupidCoin is a community-driven project that thrives on collective participation, creativity, and the shared vision of its members. It serves as a platform for individuals to engage with cryptocurrency in a fun, lighthearted way while fostering a sense of belonging through active involvement in decision-making and project development. The project’s ultimate goal is to show that even in the world of humor and satire, meaningful connections and innovative ideas can emerge.
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