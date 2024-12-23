سعر Strong (STRONG)
سعر Strong (STRONG) المباشر لليوم هو USD 2.81. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.12M. يتم تحديث سعر STRONG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Strong الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.56K
- تغيير سعر Strong خلال اليوم هو -6.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 399.82K
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خلال اليوم، كان سعر Strong مقابل USD هو $ -0.181741877003624 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Strong مقابل USD هو $ -0.1109328990 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Strong مقابل USD هو $ +1.0089189790 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Strong مقابل USD هو $ +0.7023620982645484 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.181741877003624
|-6.07%
|30 يوم
|$ -0.1109328990
|-3.94%
|60 يوم
|$ +1.0089189790
|+35.90%
|90 يوم
|$ +0.7023620982645484
|+33.32%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Strong: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.90%
-6.07%
-20.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Governance Token for StrongBlock DeFi platform.
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