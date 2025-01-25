سعر Stream until 100M MC (LIVE)
سعر Stream until 100M MC (LIVE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LIVE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Stream until 100M MC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.60K
- تغيير سعر Stream until 100M MC خلال اليوم هو -2.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Stream until 100M MC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stream until 100M MC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stream until 100M MC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stream until 100M MC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.19%
|30 يوم
|$ 0
|+13.35%
|60 يوم
|$ 0
|-91.97%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Stream until 100M MC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.31%
-2.19%
-14.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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