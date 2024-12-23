سعر stoicism (STOIC)
سعر stoicism (STOIC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 192.85K. يتم تحديث سعر STOIC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق stoicism الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.23K
- تغيير سعر stoicism خلال اليوم هو +0.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.02M
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خلال اليوم، كان سعر stoicism مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر stoicism مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر stoicism مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر stoicism مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.65%
|30 يوم
|$ 0
|-56.99%
|60 يوم
|$ 0
|-17.01%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر stoicism: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.92%
+0.65%
-30.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The "Stoicism" project is about promoting the ancient philosophical values of stoicism within the cryptocurrency community. Inspired by the teachings of Stoic philosophers, the project encourages emotional resilience and a calm mindset amidst the volatility of crypto markets. By advocating for "holding" rather than trading, the project seeks to teach individuals how to control their emotions and remain focused on long-term goals, much like the Stoics taught centuries ago.
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