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سعر STEAM (STEAM) المباشر لليوم هو USD 0.02340665 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.36M . يتم تحديث سعر STEAM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق STEAM الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.83K - تغيير سعر STEAM خلال اليوم هو -6.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 144.24M

أداء سعر STEAM (STEAM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر STEAM مقابل USD هو $ -0.00154672962041016 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر STEAM مقابل USD هو $ +0.0102117455 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر STEAM مقابل USD هو $ +0.0295044638 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر STEAM مقابل USD هو $ +0.011357994610511293 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00154672962041016 -6.19% 30 يوم $ +0.0102117455 +43.63% 60 يوم $ +0.0295044638 +126.05% 90 يوم $ +0.011357994610511293 +94.27%

تحليل سعر STEAM (STEAM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر STEAM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02317481$ 0.02317481 $ 0.02317481 24 ساعة مرتفع $ 0.02596765$ 0.02596765 $ 0.02596765 عالية طوال الوقت $ 0.03808406$ 0.03808406 $ 0.03808406 تغير السعر (1 ساعة) +0.11% تغير السعر (1يوم) -6.19% تغير السعر (7 أيام) -11.47%

معلومات سوق STEAM (STEAM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: