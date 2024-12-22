سعر STEAM (STEAM)
سعر STEAM (STEAM) المباشر لليوم هو USD 0.02340665. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.36M. يتم تحديث سعر STEAM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق STEAM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.83K
- تغيير سعر STEAM خلال اليوم هو -6.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 144.24M
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خلال اليوم، كان سعر STEAM مقابل USD هو $ -0.00154672962041016 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر STEAM مقابل USD هو $ +0.0102117455 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر STEAM مقابل USD هو $ +0.0295044638 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر STEAM مقابل USD هو $ +0.011357994610511293 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00154672962041016
|-6.19%
|30 يوم
|$ +0.0102117455
|+43.63%
|60 يوم
|$ +0.0295044638
|+126.05%
|90 يوم
|$ +0.011357994610511293
|+94.27%
اكتشف أحدث تحليلات سعر STEAM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
-6.19%
-11.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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