سعر STAU (STAU)
سعر STAU (STAU) المباشر لليوم هو USD 0.163987. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STAU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق STAU الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 54.13K
- تغيير سعر STAU خلال اليوم هو -1.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر STAU مقابل USD هو $ -0.0023284908179734 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر STAU مقابل USD هو $ +0.0733042388 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر STAU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر STAU مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0023284908179734
|-1.40%
|30 يوم
|$ +0.0733042388
|+44.70%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر STAU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.17%
-1.40%
-28.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The STAU project is a project that allows you to actually purchase gold products that are recognized as the best safe asset through a reliable blockchain ecosystem. STAU has Starry Japan Inc., global distribution company FedEx as its partner companies. Starry Japan Co., Ltd. is a gold product manufacturer. FedEx actually ships gold products to the address that customers want. STAU will expand the gold product distribution market to the blockchain ecosystem.
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