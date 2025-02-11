سعر Stash Inu (STASH)
سعر Stash Inu (STASH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.83M. يتم تحديث سعر STASH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Stash Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 143.98K
- تغيير سعر Stash Inu خلال اليوم هو -5.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.40B
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خلال اليوم، كان سعر Stash Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stash Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stash Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stash Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.98%
|30 يوم
|$ 0
|+46.34%
|60 يوم
|$ 0
|-3.04%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Stash Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.20%
-5.98%
-23.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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