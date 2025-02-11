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سعر Stash Inu (STASH) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.83M . يتم تحديث سعر STASH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Stash Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 143.98K - تغيير سعر Stash Inu خلال اليوم هو -5.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.40B

أداء سعر Stash Inu (STASH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stash Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Stash Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Stash Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Stash Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.98% 30 يوم $ 0 +46.34% 60 يوم $ 0 -3.04% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Stash Inu (STASH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Stash Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00185807$ 0.00185807 $ 0.00185807 تغير السعر (1 ساعة) -0.20% تغير السعر (1يوم) -5.98% تغير السعر (7 أيام) -23.61%

معلومات سوق Stash Inu (STASH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: