سعر StarSlax (SSLX)
سعر StarSlax (SSLX) المباشر لليوم هو USD 0.00359483. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.98M. يتم تحديث سعر SSLX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق StarSlax الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 506.30K
- تغيير سعر StarSlax خلال اليوم هو -2.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.77B
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خلال اليوم، كان سعر StarSlax مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر StarSlax مقابل USD هو $ -0.0006420449 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر StarSlax مقابل USD هو $ +0.0004068653 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر StarSlax مقابل USD هو $ +0.0015956596422376315 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.50%
|30 يوم
|$ -0.0006420449
|-17.86%
|60 يوم
|$ +0.0004068653
|+11.32%
|90 يوم
|$ +0.0015956596422376315
|+79.82%
اكتشف أحدث تحليلات سعر StarSlax: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.85%
-2.50%
-18.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
About: Sl8 (Slate) is a Ukrainian social crypto platform. StarSlax (SSLX) is a native token of the Sl8, based on the Stellar Distributed Ledger Technology.
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