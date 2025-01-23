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سعر StarSlax (SSLX) المباشر لليوم هو USD 0.00359483 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.98M . يتم تحديث سعر SSLX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق StarSlax الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 506.30K - تغيير سعر StarSlax خلال اليوم هو -2.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.77B

أداء سعر StarSlax (SSLX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر StarSlax مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر StarSlax مقابل USD هو $ -0.0006420449 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر StarSlax مقابل USD هو $ +0.0004068653 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر StarSlax مقابل USD هو $ +0.0015956596422376315 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.50% 30 يوم $ -0.0006420449 -17.86% 60 يوم $ +0.0004068653 +11.32% 90 يوم $ +0.0015956596422376315 +79.82%

تحليل سعر StarSlax (SSLX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر StarSlax: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00359791$ 0.00359791 $ 0.00359791 24 ساعة مرتفع $ 0.00374715$ 0.00374715 $ 0.00374715 عالية طوال الوقت $ 0.02493174$ 0.02493174 $ 0.02493174 تغير السعر (1 ساعة) -0.85% تغير السعر (1يوم) -2.50% تغير السعر (7 أيام) -18.99%

معلومات سوق StarSlax (SSLX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: