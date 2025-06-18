سعر STARS (STARS)
سعر STARS (STARS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.70M. يتم تحديث سعر STARS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق STARS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر STARS خلال اليوم هو -1.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 42.07B
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خلال اليوم، كان سعر STARS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر STARS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر STARS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر STARS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.42%
|30 يوم
|$ 0
|-22.56%
|60 يوم
|$ 0
|-30.63%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر STARS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
-1.42%
-17.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Crypto All-Stars is the ultimate meme coin project, uniting the top meme coins worldwide – PEPE, Dogecoin, Floki, Mog, Milady, Brett, Turbo, and more – under one umbrella. This is the meme coin event of the century. World's First Unified Staking The revolutionary MemeVault protocol enables multi-token, multi-chain meme coin staking. In short, this means that all top meme coin holders worldwide are brought together under a single umbrella to stake their tokens, incentivized and rewarded for holding $STARS — the lifeblood of the platform.
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يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس STARS (STARS) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس STARS والتوكن الشاملة الآن!
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